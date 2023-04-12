Гбане: «У Гогниева были великолепные идеи, мне грустно от того, что он ушёл»

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане поделился мнением об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера команды.

Напомним, 42-летний специалист был отправлен в отставку 3 апреля, после чего подмосковную команду возглавил Андрей Талалаев. Гбане признался, что ему грустно от ухода Гогниева, так как, по мнению ивуарийца, бывший тренер имел великолепные идеи и делал всё для того, чтобы футболисты прогрессировали.

«Это хороший тренер. Я не знаю, почему так случилось. Он хотел помочь команде. Возможно, просто это не получилось», — цитирует Гбане «Спорт-Экспресс».

После 22 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.