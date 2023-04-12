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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гбане: «У Гогниева были великолепные идеи, мне грустно от того, что он ушёл»

12 Апреля 2023 • 11:23 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане поделился мнением об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера команды.

Напомним, 42-летний специалист был отправлен в отставку 3 апреля, после чего подмосковную команду возглавил Андрей Талалаев. Гбане признался, что ему грустно от ухода Гогниева, так как, по мнению ивуарийца, бывший тренер имел великолепные идеи и делал всё для того, чтобы футболисты прогрессировали.

«Это хороший тренер. Я не знаю, почему так случилось. Он хотел помочь команде. Возможно, просто это не получилось», — цитирует Гбане «Спорт-Экспресс».

После 22 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Роман Мори Гбане
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