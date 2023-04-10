Кержаков может возглавить клуб РПЛ

Не так давно Александр Кержаков оказался безработным. Молодой российский тренер покинул клуб «Кармиотисса» на Кипре после всего лишь семи матчей на тренерском мостике.

По данным Metaratings, кандидатуру Кержакова сейчас рассматривают «Химки». При этом отмечается, что 40-летний специалист в подмосковном клубе рассматривается на перспективу – пока что с командой будет работать Ринат Билялетдинов, который недавно сменил Спартака Гогниева.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть располагаются в зоне прямого вылета. Ближайший матч команда проведёт 15 апреля – против «Крыльев Советов».

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