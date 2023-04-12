Врач «Крыльев Советов» высказался о повреждениях четырёх игроков команды

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов высказался о состоянии некоторых игроков команды перед матчем с «Химками».

«Солдатенков проходит углубленное медицинское обследование, конкретная информация по нему будет доступна позже. На последней игре были небольшие повреждения у Горшкова, Бейла и Гарре», — заявил Артамонов в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале самарского клуба.

Врач отметил, что Горшков уже вернулся в общую группу, а Бейл и Гарре занимаются по индивидуальной программе, но к матчу будут готовы.

В 23-м туре Российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют против «Химок». Матч состоится 15 апреля, начало — в 14:00 по мск.