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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Врач «Крыльев Советов» высказался о повреждениях четырёх игроков команды

12 Апреля 2023 • 22:14 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов высказался о состоянии некоторых игроков команды перед матчем с «Химками».

«Солдатенков проходит углубленное медицинское обследование, конкретная информация по нему будет доступна позже. На последней игре были небольшие повреждения у Горшкова, Бейла и Гарре», — заявил Артамонов в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале самарского клуба.

Врач отметил, что Горшков уже вернулся в общую группу, а Бейл и Гарре занимаются по индивидуальной программе, но к матчу будут готовы.

В 23-м туре Российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют против «Химок». Матч состоится 15 апреля, начало — в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенжамин Гарре Юрий Горшков Александр Солдатенков Сергей Артамонов Гленн Бейл
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ХИМКИ
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