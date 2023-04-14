Слуцкий высказался о снижении результативности Писарского

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о результативности форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«Когда человек проводит первый сезон в РПЛ, качественно отыграл короткую часть сезона и не может забить то, скорее всего, что он не может забить, является объективностью нежели то, что он может забить», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По мнению специалиста, удивление может вызвать тот факт, если не будет забивать такой нападающий, как Карим Бензема, который держит стабильный уровень на протяжении многих лет, но не случай с Писарским.

Напомним, 27-летний форвард перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга» минувшей зимой. В новом клубе Писарский провел девять матчей во всех турнирах и забил три гола.