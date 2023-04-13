Кузнецов: «Химки» - фаворит на вылет из РПЛ, даже «Торпедо» выглядит лучше»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился своим мнением об аутсайдерах РПЛ.

«Химки» - фаворит на вылет из РПЛ. Их игра ни в какие ворота не лезет. Даже «Торпедо» выглядит лучше, чем подмосковная команда. Но не будем судить команду Клотета по одной победе над «Факелом», - цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Помимо перечисленных команд в претенденты на пополнение состава следующего сезона Первой лиги специалист записал и нижегородский «Пари НН», отметив нешуточную борьбу в нижней части турнирной таблицы чемпионата России.

До окончания нынешнего сезона РПЛ командам осталось провести восемь игр.