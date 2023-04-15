Туфан Садыгов: «Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области»

Бизнесмен Туфан Садыгов рассказал, покинет ли главный тренер «Химок» Андрей Талалаев свой пост, если подмосковной команде не удастся сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

После 22 туров РПЛ «красно-чёрные» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. До конца турнира командам осталось провести по восемь матчей.

«У тренера другие задачи стоят, он не только спортивного результата должен добиваться. Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Талалаев возглавил «Химки» 11 апреля, сменив на этом посту Спартака Гогниева. Отметим, что для 50-летнего специалиста это уже третья команда в нынешнем сезоне. Ранее Талалаев работал в «Ахмате» и «Торпедо».

Свой ближайший матч «Химки» проведут сегодня, 15 апреля, против «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.