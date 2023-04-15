Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Туфан Садыгов: «Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области»

15 Апреля 2023 • 09:38 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
Через 3 ч. 17 мин.

Бизнесмен Туфан Садыгов рассказал, покинет ли главный тренер «Химок» Андрей Талалаев свой пост, если подмосковной команде не удастся сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

После 22 туров РПЛ «красно-чёрные» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. До конца турнира командам осталось провести по восемь матчей.

«У тренера другие задачи стоят, он не только спортивного результата должен добиваться. Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Талалаев возглавил «Химки» 11 апреля, сменив на этом посту Спартака Гогниева. Отметим, что для 50-летнего специалиста это уже третья команда в нынешнем сезоне. Ранее Талалаев работал в «Ахмате» и «Торпедо».

Свой ближайший матч «Химки» проведут сегодня, 15 апреля, против «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Туфан Садыгов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.04.23 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.52 4.30 6.60
Видео
15.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
1.47 4.60 7.20
Видео
15.04.23 в 16:30
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
2.32 3.70 2.95
Видео
15.04.23 в 16:30
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.70 3.60 2.02
Видео
15.04.23 в 19:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
8.20 5.20 1.39
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
10:36 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Урал» - ЦСКА
10:33 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко — о Самсонове: «Тренер знает, что мы играем не за подпись в контракте»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Пари НН»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий оценил шансы «Спартака» на чемпионство
10:06 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Рано или поздно «Спартак» прорвёт»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Быстров назвал отрицательные качества форварда «Спартака» Соболева
09:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Карпине: «Когда друзья становятся выше, они уже не обращают на тебя особого внимания»
09:42 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» рассказали о настрое на дерби со «Спартаком»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Туфан Садыгов: «Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Тукманов — о «Торпедо»: «У команды нет понимания, что от них хочет главный тренер»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Спартак» выглядит весной намного хуже, чем осенью»
08:50 · Россия. Премьер-лига
Радимов не включил «Спартак» в топ-3 РПЛ по итогам сезона 1
00:06 · Россия. Премьер-лига
Аршавин не верит, что «Ростов» сможет догнать «Зенит» в РПЛ 1
14 Апреля
23:16 · Россия. Премьер-лига
Байдачный назвал сильные стороны «Ростова» перед матчем с «Зенитом»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Гордеев рассказал, благодаря чему «Торпедо» может обыграть «Спартак»
Все новости
Рекомендуем