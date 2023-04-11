Талалаев останется в «Химках» при вылете из РПЛ – гендиректор

Во вторник стало известно о том, что «Химки» подписали пятилетний контракт с Андреем Талалаевым. Николай Оленев, который занимает пост генерального директора подмосковного клуба, дал комментарий насчёт ситуации с возможным вылетом команды из топ-дивизиона. Как известно, сейчас «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Закладывается ли в нынешний проект, что «Химки» могут вылететь из РПЛ? Нет. Задача - остаться в Премьер-лиге. Тренер продолжит работать, если команда вылетит. Он, как и мы, настроен на то, чтобы остаться в Премьер-лиге, поэтому тут никаких вопросов быть не может», - высказался Оленев, чьи слова приводит ТАСС.

Ближайший матч чемпионата России «Химки» проведут 15 апреля – против «Крыльев Советов» в Самаре.