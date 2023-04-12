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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Рад, что вернулся в «Химки», мне здесь всё знакомо»

12 Апреля 2023 • 12:15 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Химки
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Всего в одной игре футбольным клубом премьер-лиги «Химки» руководил временно исполняющий обязанности главного тренера Ринат Билялетдинов. Временность оказалась очень короткой и сразу после поражения от ЦСКА со счетом 0:3 был подписан контракт с новым наставником — Андреем Талалаевым.

Как и предполагали «Вести Подмосковья», век Билялетдинова у руля «Химок» оказался недолгим. За отпущенное ему время и с теми же игроками новой команды не сделаешь, что только и подтвердило очередное поражение.

«Поступило приглашение к серьёзной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь всё знакомо. Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодёжи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области. Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», — рассказал о своей новой работе Андрей Талалаев на официальном сайте ФК «Химки».

Отмечается, что с Талалаевым подписан долгосрочный контракт сроком на пять лет. Он уже руководил командой в 2019-2020 годах. Тогда в подмосковный клуб он пришел с опытом работы наставником в молодежных сборных России, «Ростове», «Кубани», «Росиче», «Волге» из Нижнего Новгорода, «Тамбове» и армянском «Пюнике». «Химки» он возглавил перед сезоном 2019/2020 годов, который команда проводила во втором дивизионе нашего футбола — в ФНЛ. После 25 туров клуб занимал третье место и реально претендовал на выход в премьер-лигу, но тогда руководству этого показалось мало, и Талалаев был отправлен в отставку.

Официальной причиной смены наставника стал объявленный новый курс клуба на омоложение состава. В связи с этим выход в премьер-лигу... больше не предполагался. Как мы знаем, все оказалось ровно не так по всем параметрам, но Талалаева это уже не должно было волновать. Он стал главным тренером грозненского «Ахмата», с которым весьма успешно работал до сентября прошлого года. После этого он успел неудачно поруководить столичным «Торпедо», которое при нем проиграло девять игр из 12. Теперь он стал главным тренером другого аутсайдера нынешнего сезона.

Понятно, что перспективы сохранения команды в премьер-лиге становятся все призрачнее и руководство клуба это начало понимать. В связи с этим Талалаеву практически дан карт-бланш на безнаказанный вылет «Химок» из высшего дивизиона. Иначе он вряд ли сам поднялся бы на такой эшафот. Это предположение только подтверждают слова генерального директора клуба Николая Оленева, который заявил, что перед Талалаевым поставлена задача остаться в премьер-лиге, но он останется работать и при вылете ФК «Химки» в ФНЛ. Кстати, несмотря на то, что новый наставник приходит со своим тренерским штабом, Ринат Билялетдинов продолжит работу в клубе.

Первый матч под руководством Андрея Талалаева ФК «Химки» проведет в грядущую субботу на выезде с самарскими «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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