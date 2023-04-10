Бразилец из «Химок» может стать гражданином России

Бразильский защитник «Химок» Лео Андраде не исключает, что может получить второе гражданство – российское.

«Я бы подумал об этом, в России мне нравится, очень нравится. Не удалось из-за тренировок посетить много мест, но некоторые места с женой успели посмотреть, нам всё очень нравится», - сообщил игрок ТАСС.

Кстати, Андраде, как и многие игроки подмосковного аутсайдера РПЛ, является зимним новичком «Химок». Ему 24 года, последней его командой до переезда в Россию был португальский «Мартиму».

«Химки» после 22 тура Премьер-лиги стали абсолютным её аутсайдером, скатившись на 16 место. Всего у команды 13 набранных очков.