Талалаев: «Долго на закрытую дверь не смотрю»

Российский специалист Андрей Талалаев возглавил «Химки» - и это уже третий его клуб в текущем сезоне российского чемпионата, начинал он его в «Ахмате», затем было «Торпедо», и сейчас - «Химки». Журналисты спросили его, как ему удается так быстро находить себе новую работу - уже третью по ходу сезона. Талалаев ответил остроумно.

- Когда одна дверь закрывается, открывается другая, я долго на закрытую не смотрю, - написал Талалаев в социальных сетях.

Напомним, что «Химки» идут на пятнадцатом месте в турнирной таблице российского чемпионата. В следующем туре команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов».