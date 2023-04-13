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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Долго на закрытую дверь не смотрю»

13 Апреля 2023 • 00:20 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Российский специалист Андрей Талалаев возглавил «Химки» - и это уже третий его клуб в текущем сезоне российского чемпионата, начинал он его в «Ахмате», затем было «Торпедо», и сейчас - «Химки». Журналисты спросили его, как ему удается так быстро находить себе новую работу - уже третью по ходу сезона. Талалаев ответил остроумно.

- Когда одна дверь закрывается, открывается другая, я долго на закрытую не смотрю, - написал Талалаев в социальных сетях.

Напомним, что «Химки» идут на пятнадцатом месте в турнирной таблице российского чемпионата. В следующем туре команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов». 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ХИМКИ
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