Осинькин: «Понимаем, что с приходом Талалаева, «Химки» будут очень мотивированы»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в преддверии матча 23-го тура РПЛ против «Химок» поделился мнением о сопернике.

Напомним, 11 апреля подмосковную команду возглавил Андрей Талалаев, сменивший на этом посту Спартака Гогниева. По мнению Осинькина, приход нового тренера добавит «красно-чёрным» дополнительной мотивации.

«Мы понимаем, что с приходом Талалаева, соперник будет очень мотивирован. Но мы к этому готовы. Остальное надо делать на поле», — цитирует Осинькина пресс-служба самарского клуба.

Матч «Крылья Советов» — «Химки» проходит в данную минуту. Идёт начало встречи, счёт пока не открыт — 0:0.