Мостовой: «Мне не дают заниматься футболом в России»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой заявил, что в России ему не дают заниматься футболом.

По словам экс-футболиста, после возвращения из Испании он рассчитывал на то, что сможет заниматься футболом в своей стране, однако ему этого делать не позволяют.

«Нужно прыгать через обруч, а я этого не делаю. Я заслужил большего, это точно. Я бы хотел заниматься футболом, но мне не дают это сделать», — цитирует Мостового Relevo.

Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году. Помимо «Спартака» и «Сельты», футболист также выступал за «Страсбург», «Кан», «Бенфику» и «Алавес».