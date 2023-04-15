Талалаев высказался об удалении в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о своём удалении в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов».

Специалист отметил, что вскочил радоваться голу Мирзова, ведь мяч закручивался в ворота, и с его стороны было видно, что был гол, и поэтому он вскочил и подбросил бутылку, которая по итогу выкатилась на поле.

«Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушел с поля, что делать», – сказал Андрей Талалаев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что наставник получил красную карточку на 90-й минуте и точно пропустит игру против «Торпедо».