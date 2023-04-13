Писарский считает, что болельщикам на стадионе «пивасик выпить было бы нормально»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился своим мнением о продаже пива на футбольных стадионах в России во время матчей.

«Конечно, пивасик выпить было бы нормально, я думаю. Не мне, не игрокам - на стадионе», - сказал Писарский в шоу YouTube-канала РПЛ «Игра без мяча».

По словам спортсмена, зрители гораздо более активно воспринимают происходящее на футбольном поле под действием пятиградусного напитка.

В настоящий момент самарский коллектив занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 24 очка. Они отрываются от зоны стыковых матчей на пять баллов.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут дома 15 апреля с подмосковными «Химками», начало игры в 14:00.