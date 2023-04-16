Зуев — о матче с «Химками»: «Осинькин просил освежить игру, но не получилось»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Зуев высказался после матча 23-го тура чемпионата России с «Химками» (0:0).

«Мы не знали, к чему готовиться, у соперника сменился тренер, можно сказать — новая схема, новая команда. Что говорил Осинькин перед заменой? Просил освежить игру, это не совсем получилось. Игра была вязкая», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

Футболист добавил, главное — команда набирает очки и уже готовится к следующей встрече.

Напомним, Зуев перебрался в «Крылья» минувшей зимой из «Химок». За самарцев игрок провел шесть матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.