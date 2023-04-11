Талалаев близок к назначению в клубе РПЛ

Андрей Талалаев находится без работы уже три недели – в марте тренер покинул «Торпедо». В ближайшее время Талалаев может вернуться к работе, причём в клубе Премьер-лиги России.

Как стало известно «Чемпионату», Талалаев близок к назначению на должность главного тренера «Химок».

Напомним, что недавно «Химки» приняли решение о расставании со Спартаком Гогниевым по причине плохих результатов. Сейчас с командой на временной основе работает Ринат Билялетдинов.

Андрей Талалаев уже тренировал «Химки» в 2019-2020 годах.

Добавим, что сейчас «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.