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«Химки» обжалуют удаление Талалаева

15 Апреля 2023 • 18:11 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Химки
окончен

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил красную карточку в концовке субботнего матча Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (0:0). Специалист был удалён после броска бутылки.

Подмосковный клуб будет обжаловать удаление Талалаева. Об этом сообщил Николай Оленев, который занимает должность спортивного директора «Химок».

«Будем пытаться отменить красную карточку главного тренера. Андрей Викторович сказал, что подбросил бутылку на радостях - с его ракурса было видно, что мяч после удара Мирзова летит в ворота», - сказал Талалаев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Следующий матч «Химки» проведут 22 апреля – против «Торпедо». Если апелляция подмосковного клуба окажется безуспешной, Талалаев этот матч пропустит.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Николай Оленев
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