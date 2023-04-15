Бикел: «Ничья в Самаре вернула надежду в нашу команду»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Химки» Жаниу Бикел (0:0) поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- 0:0, вновь не удалось победить, и вновь не получается забивать в Самаре.

- Счет 0:0, но, тем не менее, нам удалось заработать один балл. Это вернуло надежду в нашу команду, что всё может повернуться в лучшую сторону.

- Четвертый матч подряд «Химки» не забивают. Как с этим бороться?

- Да, конечно, так и есть. Мы все стараемся. С каждой игрой мы более уверенно себя проявляем. И уже в следующем матче мы обязательно забьем