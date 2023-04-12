Нигматуллин: «Талалаев сделал странный выбор, «Химки» ещё более бесперспективный клуб, чем «Торпедо»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок». Напомним, что в текущем сезоне 50-летний специалист уже успел поработать в «Ахмате» и «Торпедо».

Эксперт назвал выбор Талалаева странным, так как считает «Химки» ещё более проблемным и бесперспективным клубом, чем «Торпедо».

«У этого клуба нет никаких шансов задержаться в РПЛ. Команда полностью разобрана, а собирать её обратно не из чего. Желаю Талалаеву удачи и терпения», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

После 22 туров РПЛ «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.