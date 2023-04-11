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«Анекдотично»: Колосков высказался о контракте Талалаева в «Химках»

11 Апреля 2023 • 21:17 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Андрей Талалаев принял «Химки», подписав с подмосковным клубом контракт на пять лет. Комментарий на этот счёт дал Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза.

«Я считаю, что контракт Андрея Талалаева на пять лет - это абсолютно невыполнимое условие для «Химок». Там никто больше года не работает. Это выглядит анекдотично», - сказал Колосков, чьи слова приводит «РИА Новости».

«Химки» сейчас занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть располагаются в зоне прямого вылета. Ближайший матч команда проведёт 15 апреля – против «Крыльев Советов» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Вячеслав Колосков Андрей Талалаев
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