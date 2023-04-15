Талалаев: «Мы всех выпустили, кто был живой»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- С возвращением в команду! Не так давно вы в нее вернулись. Оцените масштаб. Есть ли какие-то мысли, как выводить команду из кризиса?

- Не совсем правильно будет говорить о кризисе. Все команды играют в футбол в силу своих способностей и возможностей. Я считаю, что эти футболисты могут играть в боле качественный футбол. За эти восемь игр, что остались, мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать это даже с такими цельными командами, как «Крылья Советов».

- По сегодняшней схеме можете сказать, все-таки в два центральных защитника или в три?

- Мы всех выпустили, кто был живой. Мы планировали 4-4-2, но посмотрели на состав Самары, оттолкнулись от наших сильных сторон. И думаю, что будет такая гибридная схема, которая будет перемещаться. В атаке одно, в обороне другое. Это мы так планируем, а на поле может пойти так, что там вообще бардак начнется.