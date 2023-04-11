Талалаев возглавил «Химки»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов сообщил, что подмосковный клуб подписал трудовой договор с Андреем Талалаевым.

«Контракт с Талалаевым подписан», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Напомним, недавно «красно-черные» отправили в отставку Спартака Гогниева, исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Ринат Билялетдинов.

Стоит отметить, что в этом сезоне 50-летний Талалаев возглавил уже третий клуб Российской премьер-лиги. Ранее он работал в «Ахмате» и «Торпедо».

После 22 туров «Химки» занимают предпоследнее (15) место в чемпионате России, набрав 13 очков.