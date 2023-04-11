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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев возглавил «Химки»

11 Апреля 2023 • 17:07 Комментировать (2)
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов сообщил, что подмосковный клуб подписал трудовой договор с Андреем Талалаевым.

«Контракт с Талалаевым подписан», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Напомним, недавно «красно-черные» отправили в отставку Спартака Гогниева, исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Ринат Билялетдинов.

Стоит отметить, что в этом сезоне 50-летний Талалаев возглавил уже третий клуб Российской премьер-лиги. Ранее он работал в «Ахмате» и «Торпедо».

После 22 туров «Химки» занимают предпоследнее (15) место в чемпионате России, набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Туфан Садыгов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ХИМКИ
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Комментарии (2)
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k-007
11 Апреля 2023 в 18:34
у старыъ видемо уже энтузиазм весь упал, работаю просто потому что привыкли, иностранцы (более-менее) не идут, а молодых/новых/голодных либо нет, либо бздят звать из ФНЛ. Вот и вертят по кругу
ColFor
11 Апреля 2023 в 17:49
Вот это аттракцион! И для Талалаева, и для Химок. Один не задерживается в клубе, другие не задерживают тренеров. Невероятный тандем!
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