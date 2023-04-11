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Талалаев: «Рад, что вернулся в «Химки»

11 Апреля 2023 • 18:35 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о своём назначении в подмосковную команду.

«Рад, что вернулся, мне здесь все знакомо. Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры и работы всего футбольного кластера в Московской области», — приводит слова Талалаева пресс-служба подмосковного клуба.

Специалист отметил, что его тренерский штаб приложит максимум усилий в оставшейся части сезона, но никаких громких заявлений он давать не будет.  

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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