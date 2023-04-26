Семёнов: «Прекрасно понимаю, почему Кудряшов ушел из сборной»

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов прокомментировал завершение Фёдором Кудряшовым карьеры в национальной команде.

«Прекрасно. Но Федю, на самом деле, не так жестко поливали, как меня», - цитирует Семёнова «Матч ТВ».

Напомним, что последним матчем защитника «Антальяспора» за сборную России был важнейший матч квалификации на чемпионат мира 2022 года против сборной Хорватии. В нём Кудряшов срезал мяч в ворота своей команды, в итоге матч так и завершился победой «шашечных» - 1:0. В итоге хорваты попали на мундиаль в Катаре напрямую.

Семёнов на Евро-2021 также отметился результативной ошибкой, которая привела к первому голу сборной Бельгии в очном матче первого тура группового этапа против сборной России.