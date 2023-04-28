Бабаев рассказал, есть ли интерес из Европы к Дивееву и Чалову

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном уходе защитника Игоря Дивеева и форварда Фёдора Чалова.

«Что касается интереса к Чалову и Дивееву из Европы, то сейчас, по моей информации, интереса нет. Но я не удивлюсь, если нашими игроками кто-то заинтересуется — все-таки это игроки сборной», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

В текущем сезоне Дивеев принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и отдал один ассист. На счету Чалова 17 голов и три результативные передачи в 33 играх за ЦСКА.

После 24 туров ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 45 очков.