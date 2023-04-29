Полузащитник ЦСКА Обляков сделал первый дубль в матче чемпионата России

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков впервые в своей карьере отметился двумя забитыми мячами в матче чемпионата России.

Сегодня, 29 апреля, 24-летний футболист дважды поразил ворота грозненского «Ахмата» (2:1) в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

Обляков в нынешнем сезоне принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.

В следующием туре столичный клуб, который располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, сыграет на своём поле против «Оренбурга». Игра состоится 7 мая.