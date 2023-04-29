Чанов прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался после победы «красно-синих» над «Ахматом» (3:1).

«Накануне меня спрашивали, за счет чего может выиграть ЦСКА? Я сказал, что за счет организации игры и грамотного использования голевых моментов. Слава богу, сегодня все это получилось», — приводит слова Чанова Rusfootball.

Как считает специалист, у ЦСКА есть игра, но команде не хватало реализации моментов в предыдущих встречах, а с «Ахматом» помог быстро забитый гол.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имя в своем активе 48 набранных очков.