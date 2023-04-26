Пономарёв поделился ожиданиями от матча «Ахмат» - ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против грозненского «Ахмата».

Эксперт отметил, что «армейцев» ожидает тяжёлый матч, ведь грозненская команда сейчас неплохо продвигается в турнирной таблице.

«Да и вообще, беговые ребята там собрались. В хороший футбол играют», - приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Поединок состоится в субботу, 29 апреля, и начнётся в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА на данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, а «Ахмат» - на пятой позиции.