Защитника «Ахмата» прооперируют в Риме

Боснийский защитник грозненского «Ахмата» Милош Шатара будет прооперирован в одной из клиник Рима.

По информации Metaratings, операция запланирована на первые числа мая.

Напомним, в последнем на данный момент матче «Ахмата» в РПЛ Шатара получил тяжелую травму крестообразных связок колена. Тогда грозненцы на выезде поделили очки с аутсайдером Премьер-лиги – воронежским «Факелом» (1:1).

27-летний Милош Шатара является игроком «Ахмата» с минувшей весны. На данный момент на его счету восемь официальных матчей за клуб, в которых он не отмечался результативными действиями.

Контракт боснийца с грозненским клубом действует до середины 2026 года.

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