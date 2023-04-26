Агент Щенникова отреагировал на решение ЦСКА не продлевать контракт с игроком

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента. Ранее генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев заявил, что клуб не планирует продлевать трудовой договор с футболистом.

«У нас были разговоры и обсуждения. Это решение ЦСКА. Здесь не могу возразить. Это прямые работодатели. Не намерен ли Георгий завершать карьеру? Ему только 31 год. Думаю, что у него еще хватит сил поиграть», — цитирует Пушкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Щенников является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2009 года. В текущем сезоне защитник провел всего пять матчей и не отметился голевыми действиями. Контракт игрока с клубом истекает предстоящим летом.

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