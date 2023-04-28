Игрок «Ахмата» Олейников ещё может сыграть в этом сезоне

Полузащитник грозненского «Ахмата» Иван Олейников приступил к реабилитации после травмы голеностопа. Таким образом, молодой футболист еще сможет помочь своей команде в оставшихся матчах текущего футбольного сезона.

По информации Metaratings, он будет готов помочь своей команде в марте 27 тура РПЛ, в котором подопечным Сергея Ташуева предстоит сразиться с прямым конкурентом в лице московского «Динамо».

Напомним, футболист не играл за свой клуб с 1 апреля – в тот день «Ахмат» сыграл со «Спартаком» в Москве в нулевую ничью.

Всего у Олейникова 21 матч за «Ахмат» в текущем сезоне, в которых он отличился одним голом и четырьмя ассистами. 24-летний уроженец подмосковного Подольска и воспитанник столичного ЦСКА выступает за грозненский клуб с прошлого лета.

Кстати, ранее игрок порассуждал о своем возможном возвращении в стан армейцев.