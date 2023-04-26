Агент Глебова: «В следующем сезоне Кирилл должен стать основным футболистом ЦСКА»

Антон Железняков, агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, поделился мнением о прогрессе 17-летнего футболиста.

По мнению агента, сейчас Глебов демонстрирует хороший уровень игры, а правильное отношение к карьере позволяет ему рассчитывать на статус основного игрока команды в следующем сезоне.

«В следующем сезоне Кирилл должен стать основным футболистом ЦСКА, мы в это верим.

Такая позиция для него новая, когда он приехал на сборы в основном составе, его начали пробовать. До этого Кирилл играл на позиции левого вингера, он быстро принял эти требования», — приводит слова Железнякова Metaratings.

За первую команду ЦСКА Глебов успел провести четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. После 24 туров РПЛ «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.