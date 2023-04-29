Ташуев: «Приложим все силы для победы»

В матче двадцать пятого тура «Ахмату» предстоит сыграть с московским ЦСКА, который в настоящий момент находится на подъеме. Наставник грозненского клуба Сергей Ташуев считает, что у его команды есть шансы на победу, ведь она традиционно удачно играет с топ-клубами российского футбола, в частности, «Ахмат» - единственный клуб, который в двух матчах оставил лишь одно очко питерскому «Зениту».

- Понимаем, что приезжает сильная команда, идущая в тройке-четверке, претендующая на призовые места. Матч ожидается явно непростой, но мы приложим максимум усилий для того, чтобы поставить трудные задачи перед ЦСКА и постараться выиграть, - цитирует слова Ташуева пресс-служба грозненского клуба.