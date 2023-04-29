«Ахмат» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В 25-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|2'Обляков Иван (0:1)
|22'Обляков Иван (0:2)
Шелия Гиорги•Тодорович Дарко•Семёнов Андрей•Нижич Зоран•Богосавац Мирослав•Тимофеев Артём•Швец Антон•Ильин Владимир•Карапузов Владислав•Садулаев Лечи•Агаларов Гамид
29 апреля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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