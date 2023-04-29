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«Ахмат» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

29 Апреля 2023 • 16:00 Комментировать (2)
Ахмат
0:2
ЦСКА Москва
1 3.40 X 3.60 2 2.10
1-й тайм

В 25-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и ЦСКА.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ахмат0:2ЦСКА Москва
 2'Обляков Иван (0:1)
 22'Обляков Иван (0:2)
Шелия ГиоргиТодорович ДаркоСемёнов АндрейНижич ЗоранБогосавац МирославТимофеев АртёмШвец АнтонИльин ВладимирКарапузов ВладиславСадулаев ЛечиАгаларов Гамид
Запасные: Черняк ИльяГбамбле НенеКонате Мохамед IIТашаев РизванМацуев МинкаилДиванович ЗаимЯкуев МагомедТрошечкин АлександрБыстров МаратКамилов ВладиславОпарин МихаилАльсултанов Ислам
Акинфеев ИгорьВиллиан РошаДивеев ИгорьНабабкин КириллГайич Милан IIIЗделар СашаМендес ВикторМедина ХесусОбляков ИванЗаболотный АнтонКучаев Константин
Запасные: Мухин МаксимАгапов ИльяЛукин МатвейЕрмаков НикитаНосков ЕгорКарраскаль ХорхеТороп ВладиславЧалов Фёдор
29 апреля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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Евро-Футбол.Ру,
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (2)
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TEREX
29 Апреля 2023 в 16:31
упирёт..ахмат сила..))
ингерман
29 Апреля 2023 в 16:09
ай сиськам ужо пресудиле пабеду в кабенеце.. А-ха-ха-ха! )))
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