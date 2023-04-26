Генеральный директор ЦСКА прокомментировал возможное возвращение Фернандеса

Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев оценил возможное возвращение Марио Фернандеса в состав «армейцев».

«Что касается возвращения Марио Фернандеса, всё возможно. Мы договорились, что в ближайшее время встретимся и обсудим перспективы — в том числе его желание. Однозначно сказать ничего нельзя», — заявил функционер московского клуба в интервью «Чемпионату».

По его словам, возвращение защитника возможно при обоюдном согласии. Также Бабаев отметил, что Марио понимает все имеющиеся риски из-за более частых травм, поэтому стороны не будут торопиться с возвращением футболиста в Москву.

Напомним, что Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В апреле 2023 защитник решил покинуть местный «Интернасьонал» по личным причинам.