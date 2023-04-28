Гришин оставил прогноз на матч ЦСКА и «Ахмата»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оставил прогноз на предстоящий матч «армейцев» против «Ахмата» в 25-м туре Премьер-лиги.

«Перед игрой шансы 50 на 50, но всё же ЦСКА превосходит своего соперника по качеству футболистов. Ожидаю тяжёлую, минимальную победу московского клуба со счётом 1:0», — заявил экс-игрок «армейцев» в интервью«Чемпионату». Гришин также отметил, что ждёт успешного матча против набравшего ход соперника, поскольку подопечные Владимира Федотова потеряли важные очки в борьбе за тройку в матче против «Локомотива».

Напомним, что «Ахмат» примет ЦСКА завтра, 29 апреля. Стартовый свисток назначен на 16:30 по московскому времени.