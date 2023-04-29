Ташуев: «ЦСКА на ходу сейчас, но и мы не лыком шиты»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Исходя из количества травмированных, я понимаю, что эта неделя получилась для вас волнительной?

- Да, после матча мы потеряли Беришу, стык в штрафной площади и удар в колено был. К сожалению, травма такая, мы не ожидали. Ризван почувствовал недомогание тоже. Поэтому больше в команде травмированных футболистов, но ребята, которые в резерве, они готовы и доказывают, что они игроки состава, и мы знаем, что они игроки состава. Верю, что они не стушуются и покажут футбол, который мы хотим видеть.

- Ильин и Агаларов выйдут с первых минут из-за того, что они показали в прошлом матче?

- Во-первых, у нас на острие атаки Алейников или Бериша, но в последних матчах их нет, поэтому надо искать какой-то ресурс. Но там есть Володя, который имеет навыки игры в атаке и в том числе работоспособен.

- Пару слов о ЦСКА. Насколько сложный соперник? Это один из самых непростых соперников в истории лиги для «Ахмата». Может быть, пришлось как-то дополнительно настроить ребят?

- Я думаю, настраивать особо не надо. Мы прекрасно знаем, что это за соперник, мы знаем состав, команда на ходу сейчас, но и мы не лыком шиты. Будет интересный футбол.