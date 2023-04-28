Алдонин знает, что поможет ЦСКА одолеть «Ахмат»

Бывший игрок столичного ЦСКА поделился ожиданиями от субботней игры армейцев в РПЛ. Напомним, в рамках 25 тура Премьер-лиги соперником подопечных Владимира Федотова выступит крепкий грозненский «Ахмат».

«ЦСКА может победить благодаря организованности своих игроков в обороне и результативности в атаке. Матч с «Локомотивом» недельной давности был хорошим, однако армейцам не хватило точности в атаке и завершения своих моментов», - рассказал Алдонин для «Чемпионата».

Напомним, что ЦСКА и «Ахмат» - соседи по турнирной таблице, клубы находятся на четвёртом и пятом местах соответственно. Правда, у москвичей 45 набранных очков, а у грозненцев - 40.

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