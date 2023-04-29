Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги между «армейцами» и «Ахматом».

- Недавно вы раскритиковали всю полузащиту ЦСКА. Прошло несколько игр, что скажете перед игрой с «Ахматом»?

- Всю среднюю линию ЦСКА надо брать и отправлять куда подальше. Для меня это вообще не средняя линия. Люди не могут отдать пас, подержать мяч и сделать три передачи - это не полузащита. Не зря «Зенит» и «Оренбург» так выгодно смотрятся - у них есть креатив в центре поля. У ЦСКА полузащитники просто бегают из стороны в сторону.

- Несмотря на это вы можете назвать «армейцев» фаворитами в матче с грозенцами?

- Если ЦСКА одержит победу, то команда сильно закалится. А поражение и невнятная игра могут пустить клуб по нисходящей. Если на игру придут первые лица республики, то хозяева будут рвать жилы. У «Ахмата» есть свой рисунок игры, Ташуев делает все через мелкий и средний пас. У него есть свой взгляд на спорт, своя схема. Команда показывает зрелищный и результативный футбол.

- У ЦСКА, на ваш взгляд, есть свой стиль? Или команда отталкивается от соперника?

- Когда как. Сначала были хороши Медина и Карраскаль, сейчас они пропали. В какой-то момент Кучаев стал помогать Чалову. Кучаев сломался - всё. А сколько забили Мендес и Зделар? У них нет удара или нормальной передачи. Обострять в команде некому.

Роберт Иванов