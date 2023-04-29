Быстров высказался о матче «Ахмат» - ЦСКА

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о матче 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский ЦСКА на выезде оказался сильнее грозненского «Ахмата» со счётом 3:1.

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» отметил, что в первом тайме столичный клуб играл великолепно, а во второй 45-минутке сам себя усыпил.

«Ахмат» ничего такого не показывал, чтобы ЦСКА нервничал. Потом армейцы докатали и заслуженно победили», - цитирует Быстрова «Матч ТВ».

ЦСКА на данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Владимира Федотова примут «Оренбург». Игра состоится 7 мая.