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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабаев сообщил, что официальных предложений от клубов из Европы по Карраскалю ЦСКА не поступало

27 Апреля 2023 • 09:14 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
1 3.55 X 3.45 2 2.08
29.04 16:30

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем полузащитника московской команды Хорхе Карраскаля.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего колумбийца заинтересована испанская «Севилья», которая находится в тесном контакте с агентом и окружением футболиста.

«Карраскаль и интерес из Европы? Периодически бывает интерес, но до конкретных переговоров или официального предложения дело не доходило», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Действующий контракт Карраскаля с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл в составе «армейцев» 29 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев Хорхе Карраскаль
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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