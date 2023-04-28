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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олич оценил возможное возвращение Фернандеса в ЦСКА

28 Апреля 2023 • 12:40 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
1 3.70 X 3.50 2 2.00
29.04 16:30

Бывший футболист и главный тренер ЦСКА Ивица Олич оценил возможное возвращение Марио Фернандеса в состав «армейцев».

«Марио находится в хорошем возрасте, у него ещё много времени для того, чтобы проявить себя. Желание у него огромное, он один из моих любимых игроков, с которыми я работал. Знаю, что, если он вернётся, он будет полезен ЦСКА, это сто процентов», — заявил хорватский специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, бывший защитник сборной России является одним из лучших игроков на своей позиции во всей Европе. Также Олич рассказал, что Марио имел желание играть в футбол и перед уходом из московского коллектива год назад, но семья оказалась для него важнее в тот момент.

Напомним, что Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В апреле экс-игрок российской сборной разорвал арендное соглашение с «Интернасьоналем».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ивица Олич Марио Фернандес
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