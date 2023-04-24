Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в «Севилье».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», команда из Андалусии видит в Карраскале усиление атакующей линии и находится в тесном контакте с агентом и окружением футболиста. Сам Карраскаль летом намерен рассмотреть предложения из Европы.

Действующий контракт 24-летнего колумбийца с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста сейчас оценивается в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Карраскаль провёл за ЦСКА 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.