Семёнов: «В РПЛ нет суперсоставов»

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов высказался об уровне команд Российской премьер-лиги.

«Кого здесь сейчас бояться? Ни у кого нет суперсоставов. Тот же «Ростов» играет 18-летними пацанами. Единственная команда — это «Зенит». Если они ещё включатся… Мне кажется, они ещё не всегда включаются в игры. Они, наверное, посильнее многих», — рассказал футболист российской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ». Семёнов также отметил упадок уровня игры, из-за чего игрокам его амплуа стало легче. Тем не менее, по словам Андрея, это не означает уменьшения красочности игры.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» лидирует после 24 туров, опережая «Ростов» на девять очков. «Ахмат» находится на пятой строчке с 40 очками.