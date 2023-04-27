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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семёнов: «В РПЛ нет суперсоставов»

27 Апреля 2023 • 12:34 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
1 3.55 X 3.45 2 2.08
29.04 16:30

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов высказался об уровне команд Российской премьер-лиги.

«Кого здесь сейчас бояться? Ни у кого нет суперсоставов. Тот же «Ростов» играет 18-летними пацанами. Единственная команда — это «Зенит». Если они ещё включатся… Мне кажется, они ещё не всегда включаются в игры. Они, наверное, посильнее многих», — рассказал футболист российской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ». Семёнов также отметил упадок уровня игры, из-за чего игрокам его амплуа стало легче. Тем не менее, по словам Андрея, это не означает уменьшения красочности игры.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» лидирует после 24 туров, опережая «Ростов» на девять очков. «Ахмат» находится на пятой строчке с 40 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Семёнов Ахмат
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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