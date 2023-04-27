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Гинер объяснил, почему перестал заходить в раздевалку ЦСКА

27 Апреля 2023 • 17:06 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
1 3.55 X 3.55 2 2.05
29.04 16:30

Евгений Гинер давно не заходил в раздевалку ЦСКА. Президент московского клуба объяснил, почему он стал редко это делать.

«В какой-то момент, наверное, уже после Валерия Георгиевича [Газзаева] понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера. Соответственно, я прекратил это делать. Так как тренер с ними работает, они должны больше его слушать, чем меня», - сказал Гинер, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В настоящий момент главным тренером ЦСКА является Владимир Федотов. На текущий момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 29 апреля, - против «Ахмата» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Гинер
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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