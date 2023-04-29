Чанов: «Ожидаю хорошей игры в матче «Ахмат» — ЦСКА»

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов высказался по поводу приближающегося поединка «красно-синих» с «Ахматом».

«Ожидаю хорошей игры в матче «Ахмат» — ЦСКА», - приводит слова Чанова «Чемпионат».

По словам специалиста, в ситуации окончания национального чемпионата исходы противостояний могут быть очень разными, ведь все понимают, для чего им необходимо зарабатывать очки в поединках, и, соответственно, каждая команда может претендовать на баллы в каждом из матчей.

«ЦСКА может добиться успеха за счёт своей хорошей игры и реализации голевых моментов», - добавил Чанов.

За ходом встречи сегодня в 16:30 вы можете следить на нашем сайте.