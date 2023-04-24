Пономарёв: «Я разочаровался в Карраскале»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном уходе полузащитника «армейцев» Хорхе Карраскаля.

«Я в нем разочаровался. Начал агрессивно, а потом сник. Понял, что здесь халява, можно дурака валять, и перестал трудиться на поле. Не зря его посадили на лавку надолго и выпускают сейчас только на замену. Это дешевый пижон», — заявил Пономарёв изданию «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 колумбиец принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет шесть ассистов. Контракт 24-летнего хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость Карраскаля оценивается в 8 миллионов евро.