Дубль Облякова позволил ЦСКА увезти победу из Грозного и догнать «Спартак»

«Ахмат» и московский ЦСКА сошлись в рамках чемпионата России. Игра 25-го тура РПЛ состоялась 29 апреля на стадионе «Ахмат Арена».

В Грозном Владимир Федотов разрушил уже привычную связку форвардов Чалов – Заболотный, но виной тому вовсе не появление Карраскаля. Хорхе всё также плотно сидит на скамейке запасных, а в игре против «Ахмата» к нему ещё и присоединился Фёдор Чалов. Заболотный впереди работал в одиночку, активную поддержку ему оказывали атакующие полузащитники – Медина, Кучаев и Обляков.

Именно эта троица и начала матч очень мощно, за первые полчаса обеспечив «армейцам» нужный результат. Уже на третьей минуте матча Медина на левом углу штрафной площади накрутил соперника и набросил на дальний угол. Туда подоспел Гайич, простреливший от лицевой линии, Заболотный пробил в гущу игроков, а вот набежавший Иван Обляков просто расстрелял Георгия Шелию – 0:1.

Прошло всего 20 минут и Кучаев оказался на правом краю атаки, сместился к штрафной площади, покатив на Облякова. Ивана почему-то никто не накрывал, а он оказался центрфорвардов и практически с точки пенальти пробил в нижний угол – 0:2. Только после этого чуть взбодрился «Ахмат», сверкнувший двумя выпадами Агаларова и Садулаева. Но оба раза форварды мешкали, пробить не успевали, утыкались в собственный же дриблинг.

Такое течение матча Ташуева естественно не устроило и уже в перерыве он произвёл двойную замену, убрав Ильина и Агаларова. Чуть активнее задвигались грозненцы, стали атаковать конкретнее и заставили вступать в игру Акинфеева. Гбамбле непонятным образом просочился сквозь трёх защитников и покатил на Тимофеева. Артём с восьми метров расстреливал Акинфеева, но Игорь умудрился ногой мяч парировать. А добивание Тодоровича пролетело сильно выше ворот.

ЦСКА же события не форсировал, скорее сушил игру, действуя на удержание счёта. Получалось это у «армейцев» неплохо – множество столкновений и пауз темп матча уронило, гости не испытывали проблем с грозненскими атаками. Федотов дуэт форвардов возрождать не стал, выпустив Чалова вместо Заболотного, да это и не нужно было. Хотя нервной концовки избежать не удалось. Карапузов разогнался чуть правее центра и прострелил поперёк штрафной площади, а Конате вернул интригу, с ходу пальнув в «шестёрку» - 1:2. Но на большее хозяев не хватило.

Более того, на третьей компенсированной минуте Чалов в одиночку раскрутил контратаку, пробежался метров 30, собрал на себя внимание всей обороны и покатил Мухину. Максим пробил с ходу, рикошетом от штанги вогнав мяч в сетку – 1:3. Победил ЦСКА в Грозном, вновь подобравшись к «Спартаку». У команд равное количество очков теперь, но у «красно-белых» в запасе матч против «Ростова».