Жорже Машаду, агент бразильского защитника Марио Фернандеса, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру», ответил на вопрос о будущем своего клиента
«На данный момент нет понимания, в каком клубе Марио Фернандес будет летом. Он планирует играть в футбол, но сейчас я не смогу сказать вернется ли он в ЦСКА или окажется в другом клубе», — заявил представитель 32-летнего футболиста.
Напомним, ранее игрок возобновил карьеру после длительной паузы и выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, однако несколько дней назад стороны прекратили сотрудничество. Отметим, контракт Фернандеса принадлежит ЦСКА, который действует до лета 2024 года.
Марио Фернандес ушёл из «Интернасьонала»
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