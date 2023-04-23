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Агент высказался о будущем Марио Фернандеса эксклюзив

23 Апреля 2023 • 21:46 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
29.04 16:30

Жорже Машаду, агент бразильского защитника Марио Фернандеса, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру», ответил на вопрос о будущем своего клиента

«На данный момент нет понимания, в каком клубе Марио Фернандес будет летом. Он планирует играть в футбол, но сейчас я не смогу сказать вернется ли он в ЦСКА или окажется в другом клубе», — заявил представитель 32-летнего футболиста.

Напомним, ранее игрок возобновил карьеру после длительной паузы и выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, однако несколько дней назад стороны прекратили сотрудничество. Отметим, контракт Фернандеса принадлежит ЦСКА, который действует до лета 2024 года.

Марио Фернандес ушёл из «Интернасьонала»

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Жорже Машаду
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