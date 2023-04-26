Карпов: «Отавио отказался ехать в Россию»

Российский инсайдер Иван Карпов рапортует, что левый защитник «Вольфсбурга» Пауло Отавио точно не станет новичком московского ЦСКА – игрок не хочет ехать в Россию.

«Отавио не перейдет в ЦСКА, он отказался от переезда в Россию. Тем более, у бразильца есть другое предложение на зарплату в 3 млн евро в год от арабов», - пишет Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, информация об Отавио как возможном усилении армейцев появилась вчера. Также игроком интересуются «Бёрнли», «Мальорка» и катарский «Аль-Саад». Судя по всему, о предложении от последнего клуба и вещает Карпов.

Отавио 28 лет, в текущем сезоне на счету бразильца 28 игр за свой клуб, в которых он отдал пять ассистов.